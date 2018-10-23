سيتم وضع حيز الخدمة محطة كهروضوئية جديدة بطاقة 10 ميغاوات شهر نوفمبر المقبل بولاية ورقلة.

أفادت مؤسسة سوناطراك اليوم الثلاثاء أن هذا المشروع الطاقوي المرتقب والمدرج في إطار شراكة بين المجمعين البتروليين الجزائري والإيطالي (سوناطراك وإيني) يمتد على مساحة 20 هكتارا على مستوى حقل بئر الربع (شمال ورقلة) المستغل من قبل المؤسسة المشتركة (سوناطراك وأجيب).

وتتوخى من هذه المنشأة تزويد منشآت حقل بئر الربع من خلال إنتاج يصل إلى 20 جيغاوات سنويا من طاقة الكهرباء وتحرير الغاز الطبيعي من أجل تثمين أفضل، كما تمت الإشارة إليه.

ويندرج إنجاز محطة بئر الربع ضمن سياسة سوناطراك الهادفة إلى تطوير الطاقات المتجددة، سيما منها الشمسية على غرار ما هو معمول به لدى الشركات الكبرى في العالم، مثلما تم شرحه لدى زيارة العمل التي قام بها الاثنين الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور إلى هذه المنطقة من الجنوب الشرقي للوطن.

وتتمثل خصوصية هذا المشروع على وجه التحديد في كونه "مخبر أبحاث'' يسمح بدراسة مدى ملائمة الألواح الشمسية للمميزات الطبيعية لهذه المنطقة، بما فيها التغيرات المناخية، كما تم توضيحه. وفيما يتعلق باستغلال الطاقات الغير تقليدية في الجزائر والتي سيشرع فيها بدءا من 2025، فإنه يتوقع إنتاج يصل إلى 20 مليار متر مكعب. وتقوم سوناطراك بشأن العملية التجارية حاليا بمفاوضات مع 14 شركة عالمية كبرى.