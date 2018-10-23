أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اليوم الثلاثاء أن "الأفالان" خرج منتصرا من أزمة المجلس الشعبي الوطني الأخيرة، معلنا ترشيح حزبه للنائب معاذ بوشارب لخلافة بوحجة على رأس الغرفة السفلى للبرلمان.

وشكر ولد عباس نواب حزبه الذين تحلوا بالحكمة -حسبه- وجنبوا البرلمان الذهاب إلى المجهول، معلنا أن كل من التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وكتلة الأحرار أعلنوا دعمهم لمرشح "الافالان" لانتخابات رئيس المجلس الشعبي الوطني التي سيتم إجراؤها غدا الأربعاء.

وأشار ولد عباس أن "بوشارب الذي يتولى رئاسة المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني يمثل جيل الشباب (47 سنة ) وهو دليل على اختيار يكرس التواصل ما بين جيل الشباب وجيل المجاهدين الذي حرر البلاد".