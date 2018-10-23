حجزت مصالح الدرك الوطني بڨالمة ،خلال اليومين الماضيين، أكثر من 41 قنطارا من مادّة الفحم المحضّرة من قطع أغصان وجذوع الأشجار، وذلك في عمليتين متفرقتين ، حسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك بالولاية.

العملية الأولى تمّت ببلدية بوحمدان غربي الولاية ،أين ضبطت مصالح الفرقة الإقليمية للبلدية الأخيرة ، شاحنة محمّلة بمادّة الفحم ، كانت قادمة من جهة بلدية حمام دباغ المجاورة ، التي لدى تفتيشها ،عثرت مصالح الدرك على 59كيسا من الفحم ، بوزن إجمالي قدرته بـ50كلغ ، التي كشفت التحقيقات بأنها اشتريت من ڨالمة ، وأنها موجهة للمتاجرة بولاية سكيكدة .

أما العملية الثانية ، فقد تمّت ببلدية الفجوج شمالي الولاية ،بعد معلومات تلقتها مصالح الفرقة الإقليمية للدرك ، تفيد بوجود إنتاج لمادة الفحم ، على مستوى غابة "البطومة ". وبعد تشكيل دورية لمصالح الفرقة وتنقلها إلى عين المكان ، ضُبط المسمى"ل.ع"59سنة ، بصدد صناعة أفران لغرض إنتاج الفحم النباتي،كما عُثر خلال العملية نفسها ، على 144 كيسا معبّأ بمادّة الفحم ، بوزن إجمالي يقدر بـ04 قناطير و60كلغ .وقد تم حجز كمية الفحم خلال العمليتين.