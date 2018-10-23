حجز أكثر من 41 قنطارا من الفحم بڨالمة
حجزت مصالح الدرك الوطني بڨالمة ،خلال اليومين الماضيين، أكثر من 41 قنطارا من مادّة الفحم المحضّرة من قطع أغصان وجذوع الأشجار، وذلك في عمليتين متفرقتين ، حسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك بالولاية.
العملية الأولى تمّت ببلدية بوحمدان غربي الولاية ،أين ضبطت مصالح الفرقة الإقليمية للبلدية الأخيرة ، شاحنة محمّلة بمادّة الفحم ، كانت قادمة من جهة بلدية حمام دباغ المجاورة ، التي لدى تفتيشها ،عثرت مصالح الدرك على 59كيسا من الفحم ، بوزن إجمالي قدرته بـ50كلغ ، التي كشفت التحقيقات بأنها اشتريت من ڨالمة ، وأنها موجهة للمتاجرة بولاية سكيكدة .
أما العملية الثانية ، فقد تمّت ببلدية الفجوج شمالي الولاية ،بعد معلومات تلقتها مصالح الفرقة الإقليمية للدرك ، تفيد بوجود إنتاج لمادة الفحم ، على مستوى غابة "البطومة ". وبعد تشكيل دورية لمصالح الفرقة وتنقلها إلى عين المكان ، ضُبط المسمى"ل.ع"59سنة ، بصدد صناعة أفران لغرض إنتاج الفحم النباتي،كما عُثر خلال العملية نفسها ، على 144 كيسا معبّأ بمادّة الفحم ، بوزن إجمالي يقدر بـ04 قناطير و60كلغ .وقد تم حجز كمية الفحم خلال العمليتين.