نددت جبهة القوى الاشتراكية بما وصفته "التعسف القضائي" الذي يطال نشطاء حقوق الإنسان، معلنا وقوف الحزب مع مناضله لفيدرالية الأغواط ليتيم الهاشمي الذي سيمثل أمام المحكمة.

وجاء في بيان للحزب اليوم الثلاثاء "الرفيق ليتيم الهاشمي، مناضل جبهة القوى الاشتراكية، مسؤول بفيدرالية الأغواط ومناضل حقوقي، متابع قضائيا في إطار نشاطاته الجمعوية والنقابية، ومستدعى للمثول أمام محكمة الأغواط، يوم 24 أكتوبر 2018". وأضاف البيان أن "هذه المضايقات القضائية تعتبر تحايل آخر من أجل تخويف المناضلين الحقوقيين، لا سيما في جنوب البلاد". وتابع البيان "الأفافاس يندد بالتعسف القضائي والظلم الذي يطال مناضلي حقوق الإنسان والمناضلين الجمعويين. هذه المتابعات القضائية اعتداء آخر على حرية التعبير، وحرية النشاط الجمعوي والنقابي. سيحضر وفد من قيادة الحزب ومحامين للمحاكمة".