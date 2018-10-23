تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر من تفكيك جمعية أشرار كانت تقوم بتزوير رخص البناء وقرارات تسوية قطع أرضية وقرارات منح قطع أرضية اجتماعية للبناء، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان من ذات المصالح .

و حجزت ذات المصالح إثر قيامها باستغلال معلومة أمنية 12 ختما إداريا و13 قرار منح قطع أرضية و11 نموذج قرار تسوية قطع أراضي و4 قرارات تسوية ومبلغ مالي قدره 26 ألف دينار.

وأسفرت عملية تفتيش عن كشف جمعية أشرار كانت تعد لجنايات تقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية حيث بعد قيام مصالح امن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بتفتيش منزل مشتبه فيه وجد بداخله قارورتين بهما سائل مخدر و 59 قرص مهلوس و26 ألف دينار وعدة حقن طبية. كما عثر على وثائق إدارية تمثلت في 8 أختام و3 قرارات تسوية ورخصتا بناء .

وعثر بغرفة شقيق المشتبه فيه على وثائق إدارية تمثلت في 8 رخص بناء و11 نموذج قرار تسوية قطع أراضي فارغ وأخرى مدون فيها وأخرى مختومة و13 قرار يتضمن منح قطع أرضية اجتماعية للبناء بعضها فارغ وليس عليها أي ختم وأخرى فارغة ومختومة و5 مخططات بيانية و4 أختام وعقد إداري فارغ .

وخلال التصريحات الأولية اعترف المشتبه فيه بأن الأختام وكل الوثائق قد قام بتزويرها بالتعاون مع أخيه وثلاثة أشخاص آخرين مشتبه فيهم والمكلف بالأرشيف على مستوى إحدى بلديات قطاع الاختصاص محل التزوير. بعد استكمال الإجراءات تم عرض المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية تقليد أختام الدولة ليتم على اثر ذلك إيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت فيما وضع اثنان تحت الرقابة القضائية.