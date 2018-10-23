تأهل الترجي التونسي اليوم الثلاثاء، إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السابعة في تاريخه، بعدما تجاوز نادي بريميرو دي اوغوستو الأنغولي.

وحقق الترجي فوزا كبيرا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين على الفريق الأنغولي في لقاء إياب الدور نصف النهائي الذي احتضنه ملعب رادس في العاصمة التونسية.

وسجل رباعية شيخ الأندية التونسية كل من الجزائري يوسف البلايلي، محمد علي اليعقوبي، هيثم الجويني وأنيس البدري.

ويذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النادي الأنغولي بنتيجة هدف دون رد.