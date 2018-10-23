أبلغ الوزير الأول، أحمد أويحيى، الأغلبية البرلمانية والرئاسية ومعهم الأحرار بتعليمات رئيس الجمهورية من أجل الدفاع عن "مشروع قانون المالية 2019" وإبرازه على شكل "هدية" من الدولة للمواطنين، نظرا لخلوه من زيادات في الضرائب والرسوم على مواد استهلاكية واسعة، في مقابل الرفع من قيمة التحويلات الاجتماعية رغم الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد.

خصّص أحمد أويحيى، أمس، اللقاء الثاني مع الأغلبية البرلمانية للحديث عن قانون المالية لسنة 2019، وقد حضر إلى جانب قادة أحزاب الموالاة وهم أربعة، جمال ولد عباس أمين عام الأفالان وعمر غول رئيس "تاج" وعمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية وممثل عن الأرندي، رؤساء كتل الموالاة وأيضا كتلة الأحرار لأول مرة نظرا لانخراطها في مسعى تثمين "المكتسبات والإنجازات" ومشاركتها أيضا في عملة "الانقلاب" على رئيس المجلس السعيد بوحجة.

ودار اللقاء في مقر الوزارة الأولى بالطابق الأول ودام ساعتين كاملتين، استهل فيها الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي تحدث باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسب ما تسرب لـ"الخبر"، عن امتيازات مشروع قانون المالية 2019 الذي خلى من زيادات في الضرائب والرسوم وما من شأنه المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وسوّق أويحيى مشروع القانون أمام شركائه في الموالاة وكأنّه هدية من الدولة للجزائريين، خاصة أن النص احتوى زيادة معتبرة في قيمة التحويلات الاجتماعية عن قانون السنة المالية 2018 بما يقارب 2.5 مليار دولار. واتفق المجتمعون على ضرورة تركيز هذا "المكسب الهام"، حسب تعبير أويحيى، من طرف الموالاة، سواء داخل البرلمان من خلال المناقشات وكذا في خطابات قادة وقيادات أحزاب السلطة ضمن خرجاتهم الميدانية.

وركّز أويحيى في حديثه أمام ضيوفه على أهمية "احتلال" المنابر الإعلامية على اختلافها وإبراز مزايا قانون 2019 المختلف كلية عن باقي قوانين السنوات الماضية، على اعتبار أن "الدولة قررت الرفع من قيمة التحويلات الاجتماعية، رغم الصعوبات المالية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء انخفاض أسعار المحروقات، وذلك حرصا على المحافظة دائما على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية"، مثلما تصرح به الحكومة دائما.

كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن الوزير الأول أحمد أويحيى أن "مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيعرض على المجلس الشعبي الوطني خلال الأسابيع المقبلة، وقد كان الاجتماع للتنسيق والتشاور بين الأحزاب المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي سيعرض للمناقشة أمام نواب الغرفة السفلى خلال الأسابيع المقبلة".

وقال أويحيى إن "كل التفاصيل الخاصة بهذا النص تضمنها بيان مجلس الوزراء الذي كان قد انعقد منذ نحو ثلاثة أسابيع والذي حمل شروحات كافية حوله". بدوره، ثمن ولد عباس، حسب الوكالة، هذا "اللقاء الذي أضحى تقليدا للنقاش حول مشروع قانون المالية بين الوزير الأول والأحزاب المساندة لرئيس الجمهورية"، مؤكدا أن حزبه "يدعمه (مشروع قانون المالية) بكل ارتياح وقناعة".

من جانبه، أبزر رئيس تجمع أمل الجزائر، غمر غول، "تعزيز مشروع قانون المالية البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية، وقد قدم "تاج" بعض المقترحات لإثراء هذا النص، خاصة فيما يتعلق منه بالبعد الاقتصادي، من أجل تحريك التنمية المحلية واستحداث مناصب الشغل وتنويع الاقتصادي الوطني وبناء اقتصاد خارج المحروقات".

أما عمارة بن يونس، فأشار إلى أن "اللقاء جاء من أجل خلق انسجام أكبر والتحضير للنقاش حول مشروع قانون المالية الذي يستدعي التنسيق بين الكتل البرلمانية لهذه التشكيلات السياسية". من جانبه، يرى الصديق شهاب أن "مشروع القانون جاء لتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى الإبقاء على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية رغم الصعوبات المالية"، فيما سجل ممثل الأحرار "دعم ومساندة الأحرار لمضمون هذا النص، خاصة في تدابيره التي تمس المواطن بصورة مباشرة".