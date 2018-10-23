وضَع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، أمس، حدا لنشاط شبكة دولية مختصة في النصب والاحتيال متكونة من 4 أشخاص، بينهم جزائري مسيّر فندق، ابن سفير نيجيري مزيّف وحارسه الشخصي تمكنوا من النصب على 15 ضحية والاستيلاء على 4 ملايير سنتيم، بعد أن نجحوا في حياكة سيناريوهات وقصص مضبوطة بدقة حول وجود ثروات ناتجة عن الميراث لأشخاص أبيدت عائلاتهم في دول إفريقية ويبحثون عمن يساعدهم في استرجاعها ونقلها إلى الجزائر، بتغطية مصاريف التنقل والتأمين واقتسام هذه الثروات بالجزائر.

حسب مصادر "الخبر"، فإن مصلحة الشرطة الجنائية لأمن ولاية وهران، تلقت إرساليات من مصالح أمنية موزعة عبر ولايات الوطن على قسنطينة، عنابة وخنشلة، إضافة إلى أخرى من الجنوب، مفادها طلب التحري عن الهوية الأصلية لصاحب حساب بنكي مشبوه، جرت فيه حركات أموال أشخاص وقعوا ضحايا نصب من قبل ابن سفير إحدى الدول الإفريقية.

وعلى إثر هذه الإرساليات، باشرت مصالح الشرطة تحرياتها الأولية التي أبانت أن مستندات وهوية وكذا عنوان صاحب الحساب الجاري كلها مزورة، ومع ذلك يقوم بعمليات سحب الأموال بكل حرية، الأمر الذي دفع عناصر الشرطة إلى رسم خطة بالتنسيق مع عدة مراكز بريد، مع نشر صورته التي سبق وأن التقطتها كاميرات مراقبة.

وكانت نتيجة ذلك تحديد مواصفاته من طرف موظف بمركز بريد الأخير الذي أخطر الجهات الأمنية، التي بدورها سارعت إلى محاصرة المركز وتوقيف المشتبه فيه الذي كشف التحقيق أنه يعيش في بذخ ويملك مسكنا راقيا، إضافة إلى مركبة ودراجة نارية فاخرتين.

وخلال التحقيق، اعترف بأن له شركاء ثلاثة، ألقي عليهم القبض الواحد تلو الآخر، واثنان منهم رعيتان إفريقيتان، أحدهما نيجيري وآخر مالي يقيمان في التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وكشفت التحقيقات، أن أحد عناصر الشبكة الإجرامية من الأفارقة الذي ادعى أنه ابن سفير النيجر، كان يوهم ضحاياه بأن أفراد عائلته تعرضوا لإبادة جماعية ولم ينجو سواه، مؤكدا لهم أنه ورث أموالا طائلة وقام بتهريبها عبر الحدود دون أن تنتبه إليه ميليشيات بلاده، وأنه في أمس الحاجة لاسترجاع ثروة لا تزال مخبأة في موطنه وهو مستعد لتقاسم الثروة مع أي شخص، شريطة أن يساعده في تهريبها إلى الجزائر.

وبعد أن يطمئن له الضحية، يقوم شريكه الثاني الذي انتحل شخصية حارسه الشخصي، بترك لديه حسابا جاريا لمواطن جزائري ويطلب منه ضخ الأموال بالعملة الوطنية فيه، حتى يتسنى لهم دفع تكاليف وتأمين طريق تهريب الثروة المزعومة وبعدها يختفون عن الأنظار.

وتمكّن عناصر الشبكة الذين يقودهم مسيّر فندق بوهران بفضل أموال ضحاياهم من العيش في رفاهية، وبعد 3 سنوات من النصب وقعوا في قبضة المصالح الأمنية سالفة الذكر، وسيتم تقديمهم أمام العدالة بعد استكمال الإجراء القضائي.