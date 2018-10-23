فاز الرائد أولمبي الشلف على ضيفه شبيبة سكيكدة بنتيجة (2-0) اليوم الثلاثاء بملعب بومزراق بالشلف، لحساب تسوية رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ليعمق الفارق عن أقرب ملاحقيه. وسجل هدفا اللقاء كل من بن قابلية (4) وشريف قدور شاكر (38) لأولمبي الشلف.

وعلى إثر هذا الفوز، يرفع "الشلفاوة" رصيدهم إلى 23 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أقرب الملاحقين وداد تلمسان ومولودية العلمة، في حين يتواجد أبناء "روسيكادا" في الصف الـ12 بمجموع 12 نقطة.

يذكر أن هذه المباراة تأجلت بسبب تواجد أربعة عناصر من الأولمبي ضمن تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 21 سنة الذي خاض الأسبوع الفارط مباراتين وديتين أمام نظيره المغربي.

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي الشلف 23 11

2. وداد تلمسان 19 11

--. مولودية العلمة 19 11

4. اتحاد بسكرة 18 11

5. نجم مقرة 17 11

6. ترجي مستغانم 16 11

--. مولودية سعيدة 16 11

8. اتحاد عنابة 15 11

--. سريع غليزان 15 11

10. أمل بوسعادة 14 11

--. شبيبة بجاية 14 11

12. شبيبة سكيكدة 12 11

13. جمعية وهران 11 11

14. رائد القبة 7 11

15. اتحاد الحراش 6 11

16. اتحاد البليدة 5 11.