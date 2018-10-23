تعادل فريق دفاع تاجنانت أمام ضيفه اتحاد بلعباس بنتيجة (0-0) اليوم الثلاثاء بملعب لهوى اسماعيل في لقاء متأخر عن الجولة الـ11 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

ولا يخدم هذا التعادل الفريقين المتواجدين في أسفل الترتيب، حيث تبقي هذه النتيجة الدفاع في الصف 14 برصيد 9 نقاط، والاتحاد في المركز 15 وما قبل الأخير بمجموع 8 نقاط.

وتختتم هذه الجولة يوم الخميس 29 نوفمبر بإجراء لقاء اتحاد الجزائر - وفاق سطيف بملعب عمر حمادي ببولوغين .

مباريات لعبت:

نصر حسين داي - شباب بلوزداد 0 - 2

مولودية وهران - شبيبة القبائل 0 - 0

شبيبة الساورة - نادي بارادو 2 - 2

شباب قسنطينة - أولمبي المدية 0 - 0

مولودية بجاية - جمعية عين مليلة 0 - 0

أهلي برج بوعريريج - مولودية الجزائر 0 - 1

الثلاثاء 23 أكتوبر:

دفاع تاجنانت - اتحاد بلعباس 0 - 0

الخميس 29 نوفمبر:

اتحاد الجزائر - وفاق سطيف

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 23 10

--.شبيبة القبائل 23 11

3. وفاق سطيف 18 10

--. مولودية الجزائر 18 11

5. نصر حسين داي 16 11

6. شبيبة الساورة 15 11

7. شباب قسنطينة 14 11

--. مولودية بجاية 14 11

9. مولودية وهران 13 11

10. أولمبي المدية 12 11

--. جمعية عين مليلة 12 11

12. أ. برج بوعريريج 11 10

13. نادي بارادو 10 10

14. دفاع تاجنانت 9 11

15. اتحاد بلعباس 8 11

16. شباب بلوزداد 6 11