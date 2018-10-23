أدانت لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة، فرض فرنسا غرامات مالية على النساء اللواتي يرتدين النقاب. ووصفت قرار حظر ارتداء النقاب بأنه "انتهاكا لحقوق الإنسان". كما طالبت باريس بتعويض النساء اللواتي فرضت عليهن غرامات مالية بسبب ارتدائهن النقاب وأمهلت السلطات 180 يوميا لتنفيذ الإجراء وإبلاغها بالإجراءات الجديدة. وتأتي ملاحظة الأمم المتحدة متزامنة مع ما أقرّته السلطات الجزائرية الأسبوع الفارط، من خلال إبراق تعليمة رسمية، لكن دون فرض غرامات مثلما فعلت فرنسا.

قالت اللجنة المتكونة من مجموعة خبراء، اليوم، في بيان لها، إن "الغرامة المالية التي فرضتها السلطات الفرنسية عام 2012 على امرأتين كانتا ترتديان النقاب، هو انتهاك لحقوق الإنسان"، كما طالبت باريس بـ"التعويض" وإعادة النظر في القانون الذي يمنع ويحظر ارتداء النقاب في المؤسسات والأماكن العمومية.

وسبق للجنة حقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنها تلقت شكوى من السيدتين الفرنسيتين عام 2016 اللتان فُرضت عليهما الغرامة لارتدائهما النقاب في مكان عام. ومما ورد في البيان أيضا أن "اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف "العيش معا" في المجتمع". ويأتي ذلك متزامنا مع إرسال الحكومة الجزائرية الأخيرة. وأمهل مجموعة خبراء الذين يراقبون التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فرنسا 180 يوما لإبلاغها بالإجراءات التي اتخذتها.

رشيد نكاز أول المعترضين

وارتبط تطبيق فرنسا وجارتها بلجيكا لقانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بتحركات الناشط السياسي ورجل الأعمال الفرانكو_جزائري، رشيد نكاز، الذي هب إلى نجدة النساء المنقبات، في إطار جمعية "لا تمس دستوري" التي أسسها بنفسه. فقد أنشأ صندوقا يحمل اسم "الدفاع عن العلمانية والحرية" خصّص له مبلغا بقيمة مليون أورو، الهدف منه دفع الغرامات بحق النساء لارتدائهن البرقع في الأماكن العامة، أينما كنّ في العالم.

ووفى نكاز بوعده، فدفع في بلجيكا غرامتين بقيمة خمسين أورو للواحدة، بحق شابتين مسلمتين تبلغان من العمر السادسة عشر والسابعة عشرة عام. ومن بلجيكا توجّه الناشط السياسي المثير للجدل إلى مدينة أروبيه في فرنسا، حيث بدأ العمل بتطبيق القانون منذ 2012، وهناك دفع نكاز غرامة مالية بقيمة 75 أورو، وصرح "أطمئن المنقبات أنه لا داعي للخوف من الخروج إلى الشارع منقبات، فأنا ألغي فاعلية القانون بدفع غراماتهن، وبذلك أفشل أولئك الذين أصدروا القانون."

هل الجزائر معنية؟

وفي نفس الإتجاه الذي سارت فيه فرنسا، أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية، تعليمة تؤكد فيها منع ارتداء النقاب في كل أماكن العمل العمومية، لكن دون فرض غرامات، وهي تعليمة موقّعة من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي، أنه "يتعيّن على الموظّفين والأعوان العموميين احترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة". وأضافت: "فهم ملزمون بتجنّب كل فعل مهما كانت طبيعته، بما في ذلك طريقة اللباس الذي يتنافى مع طبيعة مهامهم ووظائفهم".

وتفاعلت جمعية العلماء المسلمين مع تعليمة الوظيف العمومي الخاصة بمنع النقاب في مرافق العمل، أن "عدد المنقبات في المرفق العام وأماكن العمل ضئيل ومحدود". ونشرت الجمعية عبر حسابها الرسمي على "الفايسبوك"، أن "المرأة الجزائرية تعاني عديد المشاكل في أماكن العمل، كالتحرش الجنسي والمساومات، والتي هي الأجدر بطرحها وإيجاد حل لها".

وتساءلت: "ما الداعي إلى إثارة الموضوع وفي هذا الوقت بالضبط؟ ومتى كان النقاب في بلدنا مشكلة من أي نوع كان.. مهنية، اجتماعية، ثقافية حتى يطرح بهذا الشكل ذي الصبغة المتشددة في المنع؟