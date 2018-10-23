حذر باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية من أن عملية جمع وتبادل البيانات من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة "خرجت عن نطاق السيطرة".

وقال تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن نحو 90 في المائة من التطبيقات المجانية على متجر "غوغل بلاي" للتحميل تتبادل بيانات مع شركة "ألفابيت"، الشركة الأم لغوغل. وقالت غوغل إن لديها سياسات واضحة تحدد للشركات المطورة كيفية التعامل مع البيانات، وأن البحث أساء تصنيف بعض "الوظائف العادية" للتطبيقات.وأضافت الشركة :"إذا انتهك تطبيق سياساتنا، فنتخذ إجراء في هذا الشأن".

وتقوم الكثير من التطبيقات بتتبع سلوك المستخدم عبر الخدمات الرقمية المختلفة التي تجعل الشركات تنشيء صفحات شخصية تفصيلية لمستخدمي التطبيق.وقد تتضمن هذه البيانات السن والنوع والموقع ومعلومات بشأن تطبيقات أخرى على جهاز الهاتف الذكي. وحينئذ يمكن استخدام البيانات في أغراض عديدة من بينها استهداف المستخدمين في الحملات الدعائية أو سجل الائتمان أو رسائل الحملات السياسية، وفقا لما قاله باحثون في الصحيفة. وأضافوا أن عائدات الدعاية على الأنترنت تتجاوز أكثر من 59 مليار دولار سنويا في الولايات المتحدة وحدها.وتبادل نحو 73 في المائة من التطبيقات بيانات مع فايسبوك، في حين نسبة كبيرة من البيانات يجري تبادلها مع مواقع "تويتر" و "فرجين" و "مايكروسوفت" و "أمازون". ورصد الباحثون تبادل التطبيقات الإخبارية، والتطبيقات الموجهة للأطفال، للمعلومات مع أكبر عدد من جهات التتبع.