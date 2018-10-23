قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان ”قاسيا جدا“ بشأن السعودية في التصريحات التي أدلى بها يوم الثلاثاء عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ووصف ترامب أسلوب معالجة الرياض لهذا الأمر بأنه ”أسوأ تستر على الإطلاق“.

واعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التستر على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، هي أسوأ عملية للتغطية على جريمة في التاريخ. وقال ترامب للصحفيين إنه يرغب في معرفة كل الحقائق عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل قبوله تقييم أردوغان. وأضاف ترامب الذي أرسل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية إلى تركيا لبحث القضية أنه يتوقع الحصول على تقرير قريبا جدا.