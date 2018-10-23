أقصي وفاق سطيف من بطولة دورى أبطال إفريقيا، رغم فوزه أمام الأهلي المصري بنتيجة 2-1 في مباراة الدور نصف النهائي إياب، التي جرت سهرة اليوم الثلاثاء بملعب 8 ماي 1945 بسطيف، وذلك بعد فوز فريق الأهلي ذهاباً فى القاهرة بهدفين مقابل لا شيء.

و قد سجل هدف نادي الأهلي المصري اللاعب الدولي وليد سليمان في الدقيقة الـ 61 قبل أن يعدل الوفاق عن طريق بكير في الدقيقة الـ67 . و سجل الهدف الثاني للوفاق اللاعب غشة الذي تلقى كرة على طبق من ذهب من جابو الذي توغل في منطقة الأهلي المصري في الدقيقة الـ71 .