ما زال أصحاب مطاحن، لم يتحصلوا لحد الآن على رخص الشروع في الإنتاج، يحتجون أمام مقر وزارة الصناعة بالجزائر العاصمة منذ أكثر من شهرين، للمطالبة بالإفراج عن ملفاتهم، بعد أن أثبتت محاضر المعاينة التي قامت بها المصالح المختصة، بأنهم يستوفون كل الشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط، غير أن الحالة الصحية لأصحاب هذه المطاحن أصبحت في تدهور مستمر كونهم يصرون على البقاء أمام الوزارة نهارا وليلا، ما تسبب في تعقد حالة ممثلهم بن عبو وإصابته بوعكة صحية تطلبت تدخل الحماية المدنية لنقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.