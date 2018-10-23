حظي صحفي “الخبر”، خالد بودية، من القسم السياسي، بتكريم من طرف وزير الداخلية نورالدين بدوي، أول أمس، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ليوم 22 أكتوبر من كل سنة. وقد دأبت وزارة الداخلية على هذا التقليد، حسب بدوي، و”التزاما منها بتعزيز التواصل مع الأسرة الإعلامية التي تمثل شريكا محوريا في جميع الورشات القطاعية”. ودعا بدوي، بالمناسبة، “أجهزة الإعلام إلى أداء دورها على أحسن وجه بغية الوصول إلى تحقيق تنمية شاملة خدمة للمواطنين، والحرص على تقديم معلومات ذات مصداقية معززة للحمة الوطنية ومحافظة على ثوابت الأمة”، كما ترحم، بالمناسبة، على “شهداء العشرية السوداء”.