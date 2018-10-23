أقامت رئيسة لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس بلدية أولاد إدريس في ولاية سوق أهراس الدنيا بعد شطب رئيس الدائرة لاسم والدها من قائمة المستفيدين من البناء الريفي. رئيسة اللجنة، التي اعتبرت ذلك انتقاصا لمكانتها في المجلس البلدي، رغم محاولات إقناعها بأن والدها تاجر كبير يقيم ببلدية بوحجار في ولاية الطارف، وتوعدت بالذهاب بعيدا للكشف عن الأسماء التي لا تستحق أن تكون ضمن المستفيدين وعدم الاكتفاء بشطب 28 اسما من طرف رئيس الدائرة من قائمة 170 مستفيد. لكن هذه الأخيرة سرعان ما تفاجأت بأن زملاءها وشوا بها للوالي، ليس حول استفادة والدها فحسب، بل لغيابها المتواصل عن المجلس وخاصة اللجنة التي تترأسها، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين من جهة وتأخر تحصيل إيرادات البلدية من جهة أخرى.