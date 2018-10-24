قال رئيس البرلمان الإفريقي، روجيه نوكودو، أن أولويات عهدته على رأس هذه الهيئة التشريعية الإفريقية هي محاربة الفساد وترشيد الحكم في القارة السمراء.

وأوضح روجيه نوكودو، في كلمته الافتتاحية للدورة العادية الأولى للفترة التشريعية الخامسة لمجلس النواب الإفريقي، الإثنين 22 أكتوبر 2018، بالعاصمة الرواندية كيغالي، أن الفساد يشكل العقبة الأولى والعائق الأكبر للتنمية في معظم بلدان إفريقيا. واعتبر نوكودو أن جهود الدول والحكومات من أجل إيصال الكهرباء والماء وتمكين الشعوب من الحق في الصحة وغير ذلك من الأنشطة الخدماتية غير كاف لبلوغ تنمية مستدامة للأوطان ما لم يتم تجنب مختلف أشكال الفساد.

وأشار رئيس مجلس النواب الإفريقي في مداخلته إلى أن إفريقيا تخسر ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنويا بسبب الفساد وسوء التسيير. من ناحيتها رئيسة مجلس الشيوخ الغابوني، لوسي ماليبو-أوبيسون، قالت إن من تداعيات الفساد المستشري في الدول الإفريقية تزايد حالات وفايات الرضع وتضاعفها مرتين في الدول التي تعاني فسادا.

وهو ما رافع عنه رئيس البرلمان الإفريقي المنتخب حديثا روجيه نوكودو الذي اعتبر تجربة رواندا في محاربة الفساد نموذجا في المنطقة وتجربة تستحق الاقتداء بها للخروج من هذه الوضعية. وبالنسبة لرئيس مجلس شيوخ رواندا، برنارد ماكوزا، وفق -البيان الختامي لدورة البرلمان الإفريقي هذه- فإنه يستدعي التحلي بالارادة السياسية و تنصيب آلية لمحاربة الفساد وهو الدور الذي يجب على البرلمان الإفريقي أن يلعبه يؤكد ماكوزا.





