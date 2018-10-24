كشف المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية للبضائع (كارغو) يحيى حسناوي أمس الثلاثاء بواكشوط عن فتح خط جوي جديد خاص بنقل البضائع بين موريتانيا والجزائر بداية نوفمبر المقبل.

وأفاد حسناوي لدى لقائه بوزير التجارة السعيد جلاب ونظيرته الموريتانية السيدة الناها ولد حمدي أثناء الافتتاح الرسمي لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط أن هذا الخط جاء ليدعم العلاقات بين البلدين ويحقق نقلة نوعية في مجال نقل البضائع بالموازاة مع افتتاح المعبر البري.

وتم تخصيص طائرة لشحن البضائع بسعة حمولة تناهز الـ 20 طنا لجلب السلع إلى موريتانيا من الجزائر والعكس لتبدأ أولى رحلاتها خلال الأسبوع الأول من نوفمبرالمقبل.

وتعد المنتجات البحرية الموريتانية محل استقطاب من طرف المتعاملين الجزائريين، حسب حسناوي، الذي أضاف أنه وبالمقابل سيتم تصدير الخضر والفواكه الجزائرية نحو موريتانيا.

ويمتد الخط في رحلة الذهاب من الجزائر نحو نواكشوط ، حسب نفس المصدر، فيما يمتد خط العودة عبر نواكشوط- نواديبو-الجزائر. ويرتقب أن يتدعم نقل السلع بين البلدين بخط ثان الجزائر- نواديبو، وفقا لتقدم علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.