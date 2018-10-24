قال مسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الثلاثاء، إن تواطؤ الولايات المتحدة مع السعودية أصبح "أكثر فظاظة" مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

جاء ذلك في كلمة لـ "توم بورتيوس" نائب مدير "هيومن رايتس ووتش"، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "حادثة خاشقجي وانعكاساتها السياسية"، نظمها فرع واشنطن في المركز العربي بالعاصمة الأمريكية، حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف "توم بورتيوس" أن "إقدام السعوديين على قتل خاشقجي في القنصلية بدعم غير مشروط من البيت الأبيض الذي يقوده ترامب ليس تكهنات".

وأشار بورتيوس أن "الاضطهاد السياسي" الموجود في المملكة العربية السعودية ازداد بشكل أكبر مع تولي محمد بن سلمان ولاية العهد.

ولفت إلى أن "قتل خاشقجي مهم للغاية من حيث عكس التطور السياسي في الشرق الأوسط وتدهور حرية التعبير في العالم العربي".

وشدد على أن عدم محاسبة العالم لقتلة خاشقجي سيؤدي إلى "زيادة سطوة القوى السلطوية في المنطقة"، وزيادة الضغط على الأصوات المعارضة لخلق مزيد من الصمت.