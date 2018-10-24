سيشرع مجمع "غلوبال" في تصدير سيارات "كيا" الجزائرية نحو موريتانيا والاستثمار في الخدمات اللوجيستية بعد توقيعه، سهرة أمس الثلاثاء، اتفاقيتين للتعاون والشراكة مع مجمع "أيتش.بي" الموريتاني.

وكشف المدير العام لدياز للتصدير سفيان مراد، أن المجمع يعتزم، عبر فرعيه دياز للتصدير (Diaz export) و دياز للاستثمار (Diaz invest )، مع المجمع الموريتاني HB "بوشرايا"، الخوض في كل مجالات توزيع وتسويق كل أنواع سيارات "كيا" الجزائرية نحو موريتانيا ودول غرب إفريقيا خلال السنة الجارية.

وتندرج العملية في إطار مساعي الجزائر المستمرة لترقية الصادرات خارج المحروقات وبناء تكامل اقتصادي مع دول الجوار، أين يعمل المجمع من خلال فروعه على إنجاز جسور لوجيستية تساعد على تنشيط التجارة وحركة النقل ومنه التعاون

الاقتصادي بين البلدين.

وستدخل شركة دياز للاستثمار، حسب نفس المصدر، في شراكة تعاون مع مجمع "بوشرايا" لخلق منطقة حرة وإنشاء شركة نقل جزائرية- موريتانية 50/50% ، تسمى "لوغام" و يكون مقرها بمنطقة بئر موغرين التي تقع على بعد 400 كم بين الحدود الجزائرية الموريتانية.

ومن شأن هذه الاتفاقية إرساء قاعدة لوجيستية لتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال تسهيل نقل وتخزين المنتجات في الأراضي الموريتانية وبلدان غرب إفريقيا وخلق فرص شغل لشباب المنطقة.

وتسمح الاتفاقيات بتدريب وتكوين الفريق المعتمد من قبل مجمع "بوشرايا" إلى جانب تكوين وتأطير فريق الشريك الموريتاني والتركيز على التدريب التقني والتجاري في

عمليات التوزيع وما بعد البيع بالإضافة إلى المراقبة المستمرة للمهارات وتقييمها من خلال الزيارات المنتظمة الى المصانع والشركات التابعة لمجمع "غلوبال".