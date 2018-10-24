أفاد بيان لوزارة الدفاع لوطني ، اليوم الأربعاء ،أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، كشفت ودمرت، يوم 23 أكتوبر 2018، ورشة لإعداد المتفجرات بداخلها إحدى عشر قنبلة تقليدية الصنع وقذيفتي هاون ولوازم أخرى مختلفة، في حين أوقفت مفرزة أخرى عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت

من جهة أخرى، وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، (11) مهربا وحجزت شاحنة و(4000) لتر من الوقود وطنّين (02) من مادة الإسمنت، بالإضافة إلى خمسة أجهزة كشف عن المعادن وسبع دراجات نارية. فيما تم ضبط سبعة (07) قناطير من التبغ بالوادي.