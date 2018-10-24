كشفت منظمة الشرطة الدولية (الأنتربول) عن إن مداهمات منسقة للشرطة في 116 دولة أسفرت عن مصادرة 500 طن من العقاقير الطبية غير القانونية المتاحة عبر الأنترنت، من بينها أدوية سرطان مغشوشة وأقراص مسكنة للآلام مغشوشة ومحاقن طبية غير قانونية.

وقالت منظمة الأنتربول التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها، إن العملية أدت إلى القبض على 859 شخصا ومصادرة عقاقير طبية من المحتمل أن تكون خطيرة تقدر قيمتها بنحو 14 مليون دولار.

وأضافت المنظمة "أدت العملية التي ركزت على خدمات التوصيل التي تستغلها شبكات الجريمة المنظمة إلى إغلاق 3671 رابطا إلكترونيا من بينها مواقع على الأنترنت وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأسواق إلكترونية".

وتزايدت في السنوات القليلة الماضية تجارة الدواء غير القانونية على الأنترنت مع تنويع العصابات الإجرامية لأساليبها وسعيها لاكتشاف زبائن جدد من خلال الأنترنت. وهذه ثاني عملية كبيرة تتعلق بالعقاقير الطبية ينفذها الأنتربول هذا الشهر.