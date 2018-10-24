تمكنت فرقة الجودة وقمع الغش بمصالح التجارة لولاية مستغانم، من حجز أزيد من 17 قنطارا من الرخويات البحرية جزء منها غير صالح للاستهلاك.

وأفادت المديرية الولائية للتجارة، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على هذه الكمية من المحجوزات المعدة للتسويق على مستوى إحدى غرف التبريد التابعة لشركة خاصة تقع بمنطقة الحشم ببلدية صيادة، وحجز أعوان الجودة وقمع الغش 8.57 قناطير من الجمبري الذي كان موجها للتصدير نحو دولة أوروبية منتهي الصلاحية في ماي 2017، ووجد مخزنا ومعدا للتسويق المحلي.

كما قامت مصالح التجارة بالحجز التحفظي لـ 9.26 قناطير من من الرخويات من صنف الأخطبوط كانت مخزنة بنفس غرفة التبريد التابعة لذات الشركة في انتظار التحاليل البيطرية للبت في مدى صلاحية هذه الكمية.

وتم تشميع المحلات بشكل مؤقت وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس بالوقائع بحضور الجهات الأمنية المختصة إقليميا التي فتحت تحقيقا في ملابسات هذه القضية.