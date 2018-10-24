سجل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي السابق كريم بن زيمة هدفا في الدقيقة 11 من الشوط الأول خلال لقاء فريقه أمام فكتوريا بلزن ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فإن بن زيمة أصبح رابع أحسن هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد كل من كريستيانو رونالدو بـ120 هدفا يليه ليونيل ميسي بـ 104 أهداف وراوول غونزاليس بـ 71 هدفا وأصبح لبن زيمة 57 هدفا.

يذكر أن بن زيمة يقدم أحد أفضل مواسمه من ناحية التسجيل وذلك بعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس حيث أصبح اللاعب السابق لليون حرا أكثر في استعمال الكرة والتسديد على المرمى.