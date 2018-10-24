أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن بلادها ستمنع المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، من دخول أراضيها.

وأضافت ماي، خلال كلمة أمام البرلمان، أنها ستتحدث مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت لاحق.

وقالت "تظل هناك حاجة ملحة لمعرفة ما حدث بالتحديد فيما يتعلق بالقضية... أنا شخصيا أتوقع أن أتحدث مع الملك سلمان في وقت لاحق اليوم".

وتابعت "وزير الداخلية يتخذ إجراءات ضد جميع المشتبه بهم لمنعهم من دخول بريطانياـ وإذا كان هؤلاء الأفراد لديهم بالفعل تأشيرة دخول فإنها ستلغى اليوم".

وجاءت خطوة بريطانيا بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن إلغاء تأشيرات دخول 21 سعوديا إلى الولايات المتحدة أو سيكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات بسبب مقتل خاشقجي.