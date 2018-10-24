قال مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،اليوم الأربعاء ، أن يدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "عليهما دماء" الصحفي جمال خاشقجي، فيما يعد التصريح الأكثر صراحة حتى الآن لشخصية مرتبطة بالرئيس التركي عن الأمير السعودي في هذه الواقعة..

وكتب النور جيفيك، مستشار أردوغان، في صحيفة يني بيرليك "إنها وصمة تصل إلى ولي العهد (محمد بن سلمان) خمسة على الأقل من فريق الإعدام أذرع (محمد بن سلمان) اليمنى، وهم أناس لم يكونوا ليتصرفوا دون علمه".

وأضاف "حتى إذا أنقذ الرئيس الأمريكي ترامب (محمد بن سلمان)، فإنه في أعين العالم شخص موضع شبهات دماء خاشقجي على يديه".