تحصي المدينة الجديدة لبوينان الواقعة شرق ولاية البليدة نحو 22 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار جاهزة للتوزيع وهذا من بين 38 ألف وحدة يجري إنجازها على مستوى هذه المدينة الجديدة.

وأوضح والي ولاية البليدة يوسف شرفة اليوم الأربعاء، في تصريح للصحافة على هامش وقوفه على مدى تقدم أشغال مختلف المشاريع الجاري إنجازها على مستوى هذه المدينة أنه من بين 38 ألف وحدة سكنية يجرى إنجازها 22 ألف منها جاهزة للتوزيع وهذا بعد استكمال كافة أشغال التهيئة الخارجية التي تشكل في أغلب الأحيان عائقا دون توزيع السكنات بالرغم من استكمال إنجازها.

فمن بين 22 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار تم لحد الآن توزيع منها نحو 4000 وحدة سكنية على كل من مكتتبي عدل لولايتي البليدة والجزائر العاصمة على أن تستكمل عملية توزيع باقي السكنات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

كما كشف ذات المسؤول، عن استكمال عملية توزيع نحو 7000 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري المنتظر أن تنطلق قريبا نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة مشيرا في هذا الصدد إلى تكثيف لجان الدوائر لعملها لتحديد قوائم المستفيدين الذين يستوفون كامل الشروط المحددة في ظل الشفافية التامة.

كما أعلن شرفة بالمناسبة عن توزيع مساء يوم غد الخميس حصة سكنية تضم 210 وحدة 110 منها من صيغة الترقوي العمومي المنجزة ببلدية بوعرفة ومائة أخرى موجهة للقضاء على السكن الهش بحيث سيستفيد سكان حي هش متواجد ببلدية حمام ملوان (شرق الولاية) من سكنات لائقة بنفس البلدية.