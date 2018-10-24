كشف مصدر في الرئاسة التركية لوكالة "رويترز" للأنباء أن "الرئيس رجب طيب أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخطوات اللازمة لإيضاح ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

يذكر أن خاشقجي كان كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، بعدما اتخذ من الولايات المتحدة منفى اختياريا له منذ عام 2017، واختفى عقب دخوله مبنى القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في إسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر الحالي.

وادعت السلطات السعودية في البداية أنه غادر مبنى القنصلية، وأنها تعمل مع السلطات التركية لتوضيح ملابسات اختفائه، إلا أنها عادت واعترفت رسميا يوم أمس بـ"وفاته" داخل مبنى القنصلية نتيجة "شجار" بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول.

وكانت قد كشفت مصادر مقرّبة من مكتب المدعي العام التركي لقناة "سكاي نيوز" أمس أن "فريق التحقيق عثر على جثة الصحافي جمال خاشقجي وهي مقطعة إلى أجزاء ووجه مشوها، ومدفونة في حديقة منزل القنصل السعودي في إسطنبول خلال بحثهم قبل أيام. وقد تأكدوا أنها تعود لخاشقجي بعد مطابقتها مع عينات DNA له موجودة لديهم".