تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2018 ، من فك لغز 71 قضية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، حيث سمحت بـ"إيقاف وتقديم 104 أشخاص أمام الجهات القضائية المختصة "،حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني .

وبالنسبة لجرائم القتل العمدي ، أوضح ذات المصدر أن " وحدات الشرطة المدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية تمكنت من معالجة وفك خيوط 57 جريمة قتل " أسفرت عن " إيقاف 89 شخصا متورطا " قدموا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، حيث " تم إيداع 79 الحبس المؤقت ووضع 10 أشخاص تحت الرقابة القضائية " .

وبخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة " تم تسجيل 14 قضية،"، وأسفرت التحريات بشأنها عن " إيقاف 16 متورطا وتقديمهم أمام العدالة ، التي أمرت بإيداع 15 شخصا الحبس المؤقت " فيما تم " وضع شخص واحد تحت الرقابة القضائية ". وأكد ذات البيان أن " فك لغز " هذه القضايا كان " نتيجة التحريات المعمقة والمعتمدة أساسا على آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي للبصمات الوراثية ".