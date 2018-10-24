أدان مجلس قضاء الأغواط اليوم الأربعاء مناضل "الأفافاس" والحقوقي ليتيم الهاشمي بعقوبة السجن لمدة سنة واحدة نافذة مع الإيداع بجنحة ''التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية مدنية''، حسبما أفاد مصدر قضائي .

وحكم على المدان في جلسة استئناف عن قضية "جنحة التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية مدنية " بعدما كانت قد فصلت فيها المحكمة الابتدائية شهر ماي الماضي بالسجن لسنة واحدة منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ دون الإيداع، كما أوضح نفس المصدر.

وتتمثل قضية الحال في إقدام المدان على نشر عروض عمل لفائدة البطالين، مما تسبب في نوع من البلبلة في أوساط الشباب، علما أن ما قام به يعد من صميم المهام القانونية للوكالة الولائية للتشغيل. وفي نفس الجلسة أيد مجلس القضاء الحكم الصادر سابقا ضد المدان من طرف محكمة الأغواط أيضا وذلك بالنطق بالبراءة في حقه عن تهمة السب والتهديد.

وبالموازاة مع ذلك يواجه المعني تهمة "التجمهر وتكوين جماعة أشرار" رفقة ثمانية أشخاص آخرين والتي مست مقر دائرة حاسي الرمل وأودعوا بموجبها الحبس المؤقت منذ يوم الإثنين الفارط غير أن القضية لا تزال قيد التحقيق مثلما ذكر محاميه الأستاذ نور الدين أحمين.وبالإضافة إلى انتمائه لـ"الأفافاس"، فإن الهاشمي ليتيم (33 سنة) موظف بإحدى الشركات البترولية بحاسي الرمل وهو الأمين الولائي للمنظمة الوطنية لترقية الشباب والشغل.

وكانت جبهة القوى الاشتراكية قد نددت في بيان لها أمس الثلاثاء بما وصفته "التعسف القضائي" الذي يطال نشطاء حقوق الإنسان، معلنا وقوف الحزب مع مناضله لفيدرالية الأغواط ليتيم الهاشمي. وأضاف البيان أن "هذه المضايقات القضائية تعتبر تحايلا آخر من أجل تخويف المناضلين الحقوقيين، لا سيما في جنوب البلاد".