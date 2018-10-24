عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي الحرس البلدي للولايات الثمانية والأربعين وذلك بحضور إطارات مركزية عن دائرته الوزارية، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وأضاف البيان "كان هذا اللقاء فرصة للسيد الوزير لتسجيل عرفان الدولة الجزائرية تجاه أفراد هذا السلك، الذين لبوا نداء الواجب، مؤكدا الالتزامات وعدم ادخار أي جهد فيما يخص مواصلة التكفل بمطالبهم، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة".

"كما شكل هذا اللقاء سانحة أكد خلالها الوزير على ضرورة مد جسور الحوار في كل المستويات وبصفة متواصلة ودائمة، مع ممثلي سلك الحرس البلدي، بالإضافة إلى الاستماع والتكفل بصورة فعالة لانشغالاتهم، والذي أعرب ممثليهم عن عرفانهم للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للتكفل بمطالبهم" يختم البيان نفسه.