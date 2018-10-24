ينتظر أن يواجه فريق شبيبة القبائل يوم السبت المقبل في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة الرابطة المحترفة الأولى (موبيليس) لكرة القدم فريق شباب قسنطينة بكل "هدوء وطموح" حسبما ذكره اليوم الأربعاء مدرب الكناري، فرانك دوما.

وأكّد مدرب الشبيبة أن فريقه الذي يملك 23 نقطة في رصيده سيخوض المواجهة بكل "هدوء وطموح" مضيفا أنه سيواجه يوم السبت فريق شباب قسنطينة وهو "فريق تنافسي على جميع الأصعدة التقنية والنفسية والرياضية".

وعشية الجولة الثانية عشر، يشترك فريق شبيبة القبائل في الريادة مع فريق اتحاد الجزائر العاصمة بـ (23 نقطة). وأضاف دوما الذي يرفض أي تراجع في آداء المجموعة عقب توقيف المهاجم النيجيري "أوشي" ومغادرة مهدي بن علجية الذي سرّحته إدارة النادي أن "هذا لن يسبب أي قلق للمجموعة التي تتمتع بقدر كاف من المنافسة وكذا الاستعداد في ظروف جيدة".

وعاد دوما للحديث عن المواجهة الأخيرة للكناري ضد مولودية وهران حيث أكّد أنه "يعمل على تصحيح بعض النقائص المسجلة خلال آخر مباراة أمام مولودية وهران". "كنا راضين بالحد الأدنى من هذه المواجهة (...) وجدت بعض اللاعبين متعبين عقب هذا اللقاء رغم أنهم كانوا محفزين ذهنيا" كما قال.

جدير بالذكر أن شبيبة القبائل ستشارك يوم السبت في عملية تطوعية ضمن حملة بيئية حيث سيتم إهداء 300 تذكرة للمتطوعين المشاركين في هذه الحملة.