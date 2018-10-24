أكدت قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بڨالمة، مساء اليوم الأربعاء، حجز ما لا يقل عن 314 قرصا مهلوسا، و666 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام، خلال ثلاث عمليات متفرقة قامت بها فرقها الإقليمية لكل من بلديات عين بن بيضاء، النشماية وهيليوبوليس .

وأوضحت في الصدد نفسه، بأنّ العملية الأولى تمّت بإقليم بلدية عين بن بيضاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 16، أين تمّ حجز70 قارورة مشروبات كحولية التي كانت داخل سيارة لأحد الموقوفين، منقولة بدون رخصة، حيث تمّ حجز البضاعة وتحويل صاحبها إلى مقر فرقة الدرك لعين بن بيضاء. وأضافت بأنّ العملية الثانية، تمّت ببلدية النشماية شمالي الولاية، على مستوى الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ڨالمة وعنابة، أين حجزت مصالح فرقة الدرك للبلدة، 29 قرصا مهلوسا، التي كانت بحوزة شخصين ينحدران من ولاية عنابة، كانا على متن سيارة، واللّذين تمّ توقيفهما.

وسجّلت أهم العمليات الثلاث ، ببلدية هيليوبوليس، أين تمكن أفراد الفرقة الإقليمية لفرقة الدرك وبدعم من فصيلة الأمن والتدخل رقم 01، وبعد الحصول على إذن بالتفتيش لمنزل المشتبه فيه، من حجز 285 قرصا مهلوسا، وما لا يقل عن 596 قارورة مشروبات كحولية. وقد تم تقديم صاحب البضاعة أمام الجهات القضائية، التي أودعته الحبس.