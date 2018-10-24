وافق أعضاء الجمعية العامة للنادي الرياضي الهاوي لشباب بلوزداد على التنازل عن 47 بالمائة من أسهم الشركة الرياضية لفائدة مجمع "مادار هولدينغ"، اليوم الأربعاء بالمركب الرياضي "آيت سعادة" (الجزائر العاصمة)، خلال أشغال الجمعية العامة الاستثنائية.

وصادق الـ33 عضوا الذين حضروا هذه الأشغال، من بين 95 يشكلون الجمعية العامة للنادي الهاوي، على بنود الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين رئيس النادي الهاوي، كريم شتوف من جهة، والرئيس المدير العام لمجمع "مدار"، عمارة شرف الدين، بالتخلي عن نسبة 47 بالمائة من أسهم النادي الهاوي لفائدة هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة.

وكانت هذه الجمعية الاستثنائية مقررة أول أمس الإثنين لكنها تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث لم يحضر سوى 25 عضوا، ليعلن على إثرها ممثل مديرية الشباب والرياضة عن عدم إمكانية انعقاد الأشغال. وصرح الرئيس كريم شتوف عقب أشغال الجمعية العامة اليوم الأربعاء "بعد موافقة أعضاء الجمعية العامة، باسم النادي الهاوي وباسم جميع أنصار الشباب، نرحب بمجمع مدار في البيت البلوزدادي. سنناقش تفاصيل الاتفاقية في وقت لاحق، قبل الإبرام عليها بصفة رسمية". وأضاف "نتمنى أن يحضر المساهمون خلال الجمعية العامة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، لكي يتم إقحام مجمع ''مادار'' كعضو جديد في المجلس وكمساهم رئيسي في الشركة الرياضية لكي يتكفل بتسيير هذه الأخيرة".