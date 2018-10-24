بكلمات تحمل نبرة إيجابية في إطار الإشارة إلى قطر رغم قطع العلاقات معها، تحدث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عنها وتوقع ما سيكون عليه مستقبلها الاقتصادي، مشددا على أنه "قوي".



حديث ولي العهد السعودي عن قطر، الأربعاء، جاء خلال حضور مؤتمر استثماري تنظمه العاصمة الرياض تحت عنوان "دافوس الصحراء"، الذي افتتحه بالإشارة إلى الصحفي السعودي جمال خاشقجي، معتبرا ما حدث معه "بشع ومؤلم جدا"، حسب وصفه.

ولفت إلى أن "المملكة العربية السعودية وفي 5 سنوات قادمة ستكون مختلفة تماما، والبحرين ستكون مختلفة تماما والكويت، وحتى قطر، رغم خلافنا معها، لديها اقتصاد قوي وستكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات، وكذلك الإمارات وعمان ولبنان والأردن والعراق ومصر". ومنذ 5 جوان 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب وتمويله،" وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.