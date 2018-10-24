نظمت، اليوم، التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، وقفة تضامنية، تلتها لائحة احتجاجية عن سلسلة الجرائم والاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطال موظفي القطاع. وجددت دعوتها لمصالح الحكومة إلى تجريم المساس بالرموز الدينية ودور العبادة وتشديد العقوبات الفورية ضد كل من يعتدي على موظفي القطاع بكل رتبهم أثناء تأديتهم لمهامهم.

بادرت التنسيقية، اليوم، بتنظيم وقفة مع عائلة المؤذن "عمر شداد" الذي تعرّض إلى جريمة قتل بشعة داخل مسجد الحاج المشري بولاية الأغواط، واختتمت الوقفة بإطلاق نداءات إلى السلطات العليا والوصاية من أجل تكثيف الجهود لتنفيذ دعوتها إلى الوزير محمد عيسى، بالعمل على إعداد نص قانون وتمريره للجهات المختصة من أجل إدراجه ضمن قانون العقوبات لتقنين مواد "تجرم المساس بالرموز الدينية"، كما ألحت على ضرورة إدراج مادة صريحة ضمن القانون تشدّد العقوبات القضائية وتردع الاعتداءات التي يتعرض لها رجال المساجد وأساتذة التعليم القرآني والقيّمون والمؤذنون ووكلاء الأوقاف.

وجاءت هذه الخطوة الميدانية حسب المنسق الوطني جلول حجيمي في اتصال بـ"الخبر"، بعدما رصدت المكاتب الجهوية اعتدائين جديدين بكل من ولايتي الطارف والنعامة، وهذا بعد أيام قليلة فقط من جريمة الأغواط التي هزت القطاع، وهو ما دفع النقابة إلى طلب الحماية الرسمية والقانونية الجدية من اللوبيات الفكرية والمالية والعروشية وحتى من جهات غير بريئة".

من جانبه، حذّر رئيس المجلس المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جمال غول، من ضرب الرمزية الدينية للجزائريين، من خلال العنف الممنهج ضد الأئمة والمؤذنين، كما طالب بتدارك العجز الحاصل في تأطير المساجد بجميع الرتب، واستغرب التضييق على فتح مناصب مالية كافية لتوظيف أعوان حراسة وأمن للمساجد كما هو معمول به في باقي المؤسسات الرسمية بالموازاة مع اتهامه لجماعات تسعى إلى الطعن في مصداقية الإمام والمؤسسة المسجدية التي لا يراد لها أن تقوم بدورها في صناعة القرار الإصلاحي والنافع، وهذا في صالح أجندات خارجية تعمل على بث "التطرف والانحلال".

استبعد الإمام جمال غول في حديثه مع" الخبر"، أن تكون سلسلة الاعتداءات "أحداث معزولة" وأعرب عن تخوفه من "أن يكون الأمر موجّها ومقصودا"، بدليل تسجيل أحداث أليمة ومخيفة في الكثير من الولايات. وأسقط غول بعض التبريرات حينما تقتصر هذه الاعتداءات التي عادة ما تنسب لمختلين عقليا ومضطربين وتطال موظفي القطاع، خصوصا المؤذنين والأئمة دون غيرهم من موظفي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الأخرى، وهو ما يطرح تساؤلات حول "من يقف وراء استهداف المسجد" دون غيره من الفضاءات العمومية الأخرى، وهذا ما يدفع المجلس "إلى التفكير في نوايا إجرامية بل ربما استدراج أو توجيه هذه الفئات "المختلة" لتنفيذ اعتداءات مبرمجة مسبقا".

وخلص المجلس المستقل إلى إثبات استهداف ممنهج للرموز الدينية في الجزائر وضرب المؤسسة المسجدية التي كانت لها حرمتها وهيبتها وقدسيتها لدى المجتمع، وهي ظاهرة خطيرة تبعث على الخوف ممن يقف وراء ضرب هذه المؤسسة التي بقيت لها مصداقية في المجتمع الجزائري، وهي تخوفات أو تساؤلات تطرح للوزارة الوصية من أجل البحث عن إجابات عنها في إطار التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة على أعلى مستوى". وفي حديثه مع "الخبر"، طرح مجلس الأئمة عدة احتمالات بخصوص هذه الجرائم الممنهجة، أخطرها إفراغ المؤسسة المسجدية من رمزيتها على أساس أنها المؤسسة الوحيدة التي لا تزال تحظى بالمصداقية لدى المجتمع، وحينما تنتهك رمزيتها وخصوصيتها وقداستها يكون الباب مفتوحا أمام الفكر الانحلالي والمتطرف، وحينما تتكرر هذه التجاوزات تصبح مألوفة، مما يغري الكثير من الجهات على الاستهانة والتقلقل من شأن مؤطري دور العبادة.

وفي ظل هذا الوضع "تعلو أصوات فوق صوت المرجعية الوطنية وتقدّم خطابات بديلة تنشط بعد استكمال مخطط تكميم الأفواه المعتدلة وإفراغ المسجد من وظيفته ليبقى الباب مفتوحا على مصراعيه أمام التطرف والانحلال بكل صوره".

ولفت غول، أن هذا الخطر داهم المجتمع ويصيب مؤسسات الدولة بشكل مباشر، لأن الإشكال المطروح حسبه "يكمن في طمس دور المسجد في صناعة القرار الإصلاحي وفي المسائل التي تهم المجتمع وضرب هذه الرمزية حتى لا يرتقي المسجد لصناعة القرار النافع".

وفي رده عن سؤال "الخبر" عن الجهات التي تقف وراء هذه الانحرافات، اتهم الناشط النقابي فرقا دينية وطوائف ذات خلفيات استخباراتية أجنبية لنشر الفرقة وتشتيت المتجمع، وهذا من اختصاص الأجهزة الأمنية في ردعها وصدها وتحديد مصادر تمويلها" لأن التزام الصمت في هذا الاتجاه ينسف جهد الدولة في الحفاظ على تماسك واستقرار المجتمع".

وميدانيا دعا الإمام جمال غول، إلى فتح باب التوظيف في رتب أعوان الأمن لضمان التغطية لأكثر من 17 ألف مسجد، مستغربا حرمان هذه الأماكن من حقها في التأطير.