قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو إن الحل الأفضل للنزاع مع الفلسطينيين، هو منحهم القدرة على حكم أنفسهم، دون أن يستطيعوا "تهديد أمن إسرائيل".



ونقلت هيئة البث الصهيونية عن نتنياهو قوله خلال خطاب ألقاه في مؤتمر الجاليات اليهودية الأمريكية المنعقد في مدينة تل أبيب، اليوم الأربعاء:" يجب على إسرائيل الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن الضفة الغربية". ووصف الكيان الفلسطيني المستقبلي الذي يقبل به بأنه "أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي".



