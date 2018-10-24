كشف البروفيسور حمدي الشريف مختار، منسق الشبكة الشرقية لسجل السرطان بالجزائر، اليوم، عن تسجيل 42 ألف حالة جديدة لمختلف أنواع السرطان بالجزائر، مؤكدا على أن سرطان الثدي وحده يستحوذ على 42 بالمائة من السرطانات التي تعني المرأة، ليشير إلى التغير الابدميولوجي الذي وقع في السنوات الأخيرة، الذي احتل بموجبه سرطان القولون الصدارة خلافا للرئة عند الرجل.

عقد بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة،اليوم، اللقاء السنوي الرابع للشبكة الوطنية لسجلات السرطان، الذي تم خلاله تقييم وضعية داء السرطان في الجزائر. وعن هذا التقييم، أكدت البروفيسور حمودي دوجة، منسقة الشبكة الوطنية لسجل السرطان، المسؤولة عن جهة الوسط والوسط الجنوبي، أن الجزائر محمية منذ 2014 بسجل وطني يغطي 90.6 بالمائة من السكان وأن التوقعات في مجال داء السرطان بات موثوقا بها، ما يمنح إمكانية تسطير اتجاهات كرونولوجية لأول مرة تتيح استقرار البيانات حول داء السرطان.

وعن أهم السرطانات التي تمس الجزائري، أكد البروفيسور حمدي الشريف مختار أن معطيات السجل الوطني للسرطان بينت أن سرطان القولون بات يحتل المرتبة الأولى عند الرجل بدلا من الرئة، إلى جانب كونه الثاني عند المرأة بعد الثدي، مشيرا إلى تسجيل 6000 حالة جديدة لسرطان القولون سنويا لدى الجنسين، ليحتل البروستات الرتبة الثالثة ضمن سرطانات الرجل مقابل سرطان الغدة الدرقية عند المرأة، يليه سرطان عنق الرحم وبعده سرطان المعدة، لتشكل الخمسة سرطانات الأولى عن المرأة 60 بالمائة من مجمل السرطانات التي تصيب الجزائرية.

وبخصوص اتساع رقعة الإصابات بالجزائر، أوضحت البروفيسور حمودي دوجة أنها نتاج نوعية الحياة العصرية التي بات يعيشها الجزائري، ناهيك عن تمدد معدل العمر واتساع رقعة عوامل الخطر. ويبقى الحل قائما في التكفل الجيد بالداء، وبالتالي انتقاله من داء قاتل إلى مرض مزمن مثلما هو عليه في الدول المتقدمة.