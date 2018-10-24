لا يقتصر مجال التهرب الضريبي والتنصل من تسديد المستحقات الجبائية على الأشخاص الناشطين في السوق الموازية، التي تعتبر أحد أهم الإشكالات التي تواجه السلطات العمومية، على الرغم من جميع الإجراءات الرامية لاستقطاب الحجم الكبير من الكتل النقدية المتداولة بها، إذ أنّ العديد من المتعاملين الاقتصاديين والشركات ذات الوجود الرسمي، يتملصون من دفع التزاماتهم للخزينة العمومية.

وتعاني الخزينة العمومية، جراء هذه الظروف، من تحصيل مستحقاتها الضريبية المفروضة على مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بوجود شركات تتمتع بالشخصية المعنوية كونها مسجلة في السجل التجاري تستفيد من جميع المزايا التي تمنحها السلطات العمومية للمتعاملين الاقتصاديين، من دون أن تدفع ما عليها من الواجبات، في شكل رسوم جبائية.

وتكتفي الحكومة، في هذا الشأن، بمطالبة الشركات الناشطة في القطاع الخاص بالتصريح بمستويات إنتاجها، في إطار العملية التي انطلقت بها وزارة الصناعة والمناجم لتحديد حجم مشاركة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، حيث اعترف المسؤول الأول على القطاع الوزير يوسف يوسفي، في تصريح أخير له، بعزوف المؤسسات الاقتصادية بذكر النتائج المالية لها، مخافة التعرض لتسديد الرسوم الجبائية، وقال "إننا لا نطلب منهم حاليا الكشف عن أرقام أعمالهم بل مجرد التصريح بحجم اسهامهم في الإنتاج الوطني، من أجل التوصل إلى قيمة مساهمة القطاع عموما".

وعلى هذا الأساس، فإنّ وزير الصناعة والمناجم الذي حاول التبرير من خلاله بأنّ رقم 5 في المائة من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، غير مطابق للواقع على اعتبار أنه أكد أنّ هذا الرقم يفوق الـ10 في المائة على أقل تقدير، إلاّ أنّ هذا التصريح يؤكد حجم التهرب الجبائي للأنشطة الاقتصادية على وجه العموم، في الأنشطة الرسمية أولا التي تقدر بالملايير، قبل الأنشطة المندرجة في إطار السوق الموازية، التي تتضارب الآراء حول حجم الأموال المتداولة على مستواها.

وعلى مستوى ولاية الجزائر فقط، تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل 26 مليار سنتيم من السلع غير المفوترة خلال شهر سبتمبر ، حسبما سجلته فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال خرجاتها، والتي اكتشفت عدة مخالفات، ارتكبها التجار في مختلف النشاطات، ما استدعى تحرير 958 محضرا ضد هؤلاء وإحالتهم على العدالة، واقتراح غلق 24 محلا، بينما تجاوز مبلغ السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات بالعاصمة، 26 مليار سنتيم خلال نفس الفترة.