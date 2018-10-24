أعلنت إدارة شبيبة الساورة عن اتفاقها مع اللاعب الغيني سيدوبا كامارا على فسخ العقد الذي يربط الطرفين بالتراضي.

وجاء في الصفحة الرسمية للنادي اليوم الأربعاء "أقدمت إدارة شبيبة الساورة صبيحة اليوم على فك ارتباطها مع اللاعب الغيني سيدوبا كامارا بالتراضي بين الطرفين وهذا بعد عدم تقديمه الإضافة اللازمة للفريق منذ بداية الموسم وعدم تأقلمه مع طريقة لعب الفريق". وأضاف البيان أن إدارة شبيبة الساورة تتمنى التوفيق للاعب في بقية مشواره الرياضي مع فريق آخر .