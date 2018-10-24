أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم منع أنصار مولودية العلمة من التنقل إلى بسكرة لمشاهدة المقابلة التي ستجمع فريقهم بالاتحاد المحلي في إطار الجولة 12 من الرابطة المحترفة الثانية.

وجاء في بيان للرابطة اليوم الأربعاء أنه استجابة لاتفاق إدارتي الفريقين، سيتم منع أنصار "البابية" من التنقل إلى بسكرة لمناصرة ناديهم هذا الجمعة، وهو نفس الأمر في لقاء العودة بمنع أنصار الاتحاد من التنقل إلى العلمة.

وحسب البيان فإن هذا القرار جاء للحفاظ على سلامة الأنصار من أي تجاوزات قد تحدث خلال المقابلة، وذلك بعدما شهدت مواجهة الفريقين في موسم 2016-2017 أحداث عنف.

وكانت الرابطة قد طبقت هذا القرار لأول مرة خلال مواجهة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة بعدما تم حرمان السنافر من التنقل لملعب 5 جويلية.