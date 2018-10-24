أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان أصدرته عقب المكالمة إن ماكرون أعرب، خلال الاتصال، "عن امتعاضه العميق لمقتل خاشقجي"، وطلب من العاهل السعودي كشف ملابسات الحادث بالكامل.

وأكد الرئيس الفرنسي للملك سلمان، حسب البيان، أن بلاده "لن تتردد في تطبيق عقوبات دولية ضد المسؤولين عن مقتل خاشقجي بالتنسيق مع شركائها الدوليين".

وشدد ماكرون في المكالمة مع العاهل السعودي على أن "حماية حرية التعبير وحرية الصحافة والحريات العامة تمثل أولوية بالنسبة لفرنسا".