تم تسجيل "تحسن ملحوظ" في التموين بالطاقة الكهربائية بالجزائر في السنوات الأخيرة، حسب ما صرح به اليوم الأربعاء بقسنطينة الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، محمد عرقاب.

وأكد المسؤول خلال ندوة صحفية بأحد فنادق المدينة عقب جلسة عمل مع إطارات سونلغاز لمنطقة شرق البلاد أن "برامج التنمية الموجهة لفائدة مختلف الولايات منذ يناير 2015 سمحت بتخفيض وبشكل محسوس في انقطاعات التيار الكهربائي خاصة خلال فصل الصيف".

و سجل عرقاب أن أزيد من 300 محول كهربائي جديد تم وضعه برسم هذه البرامج عبر مجموع مناطق البلاد في الفترة الممتدة بين سنة 2015 و 2017 مؤكدا أن هذه التجهيزات قد ساهمت في رفع معدل التغطية بهذه الطاقة على الصعيد الوطني إلى 99 بالمائة.

و أبرز أيضا أن استلام هذه العمليات سيمكن من تعزيز تأمين التموين بالكهرباء عبر ولايات البلاد و المساهمة في المستقبل في تحسين نوعية الخدمة في هذا المجال.

و قال في هذا السياق: "هدفنا على المدى القصير هو تحسين نوعية الخدمات و تعزيز شبكة التوزيع لتلبية الطلب المتزايد عبر مختلف ولايات البلاد و في جميع القطاعات على غرار الصناعة و الفلاحة". وأضاف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز إن "الجزائر تنتج حاليا 18 ألف ميغاواط من الكهرباء وتغطي مجموع الطلب الوطني" مذكرا بأن هدف المجمع الذي يسيره هو زيادة هذا الإنتاج إلى 20 ألف ميغاواط و كذا تصدير الكهرباء للبلدان المجاورة.

للإشارة، تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى استراتيجية تنمية وتطوير مجمع سونلغاز وتحسين نوعية الخدمة والتكوين المتواصل للإطارات والتقنيين وأعوان المجمع.