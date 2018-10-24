وقّعت رابطة العالم الإسلامي اتفاقية تعاون مع متحف أوفيتزي في مدينة فلورنسا بالجمهورية الإيطالية؛ الّذي يعدّ أحد أقدم المؤسسات الفنية في أوروبا وأكثرها شهرة، وثاني أكبر وأهم متحف في التصنيف العالمي بعد متحف اللوفر، ويرتاده سنويًا الملايين من كافة أنحاء العالم.

ووقّع عن رابطة العالم الإسلامي الأمين العام الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، فيما مثّلَ متحف أوفيتزي مديره الدكتور إيك شميت.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مبادرات تعليمية وثقافية خاصة بالحضارة الإسلامية، ودعم المبادرات الرامية لتطوير التعليم والتدريب وتعزيز الحوار بين الثقافات.

كما تهدف إلى جعل الثقافة العربية والإسلامية معروفة بطريقة صحيحة، من أجل تعميق أواصر الصّداقة والتّفاهم المتبادل بين المجتمعات القادمة من هذه المناطق والمجتمعات الأخرى.

ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تنظيم الندوات والدورات التدريبية عطفًا على أهمية الدور الّذي تلعبه المتاحف في تعزيز التبادل الحضاري والأنشطة التعليمية.

وشدّد الدكتور شميت على إدراك إدارة المتحف العميق لأهمية مشروع التبادل الثقافي مع الرابطة، مؤكّدًا حرص المتحف على تنظيم مبادرات مشتركة مع الرابطة لتحقيق أهداف الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أنّ متحف أوفيتزي الّذي تأسّس عام 1560م، يتضمّن عددًا ضخمًا من الأعمال العالمية الشهيرة.