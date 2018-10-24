المدير الرياضي لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، يهوى التعقيد في كل شي، وإلا كيف نفسر ”حرصه” على استهداف لاعبين ومدربين مرتبطين بعقود، كما يحدث حاليا مع المدرب الجديد ومدرب منتخب ليبيا، عادل عمروش، الذي يتحاشى حاليا تقديمه لوسائل الإعلام خوفا من شكوى محتملة من الاتحاد الليبي لكرة القدم، وفعل الأمر نفسه مع الفرنسي رولان كوربيس (كان مرتبطا مع إذاعة أر. أم. سي) وقبله مع المهاجم الزامبي بواليا (مرتبط مع نادي نكانا) دون أن ننسى ما فعله مع يوسف بلايلي الذي وقّع معه عقدا، في وقت كان فيه ابن وهران مرتبط مع فريق ”أنجي الفرنسي”، فمتى يحفظ قاسي الدرس؟