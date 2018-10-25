قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات بثتها قناة الإخبارية السعودية اليوم الخميس، إنه يعتقد أن الحاجة قد تدعو إلى التدخل لتقليص مخزونات النفط بعد زيادتها في الأشهر الأخيرة. مضيفا" ندخل مرحلة القلق من هذا الارتفاع".

وشدد الفالح على أن التدخل قد يصبح ضروريا لإعادة الاستقرار الذي تحقق بعد "تعب وعناء خلال السنة ونصف السنة الأخيرة. وقال قال الوزير إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد اتفاقهما للمحافظة على استقرار سوق النفط. وأضاف "تستطيع المملكة وروسيا التدخل المشترك وقيادة الدول المنتجة الأخرى للحفاظ على الأسواق من عدم الخروج من نطاق التوازن."