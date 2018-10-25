قال الدبلوماسي الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي أن سبب تمركز النزاعات المسلحة في العالم بمنطقة الشرق الأوسط يعود إلى أن الدول العربية ترفض أن تعمل مع بعضها البعض.

وقال الإبراهيمي ، للإذاعة الجزائرية اليوم الخميس، إن السبب الرئيسي في اندلاع الأزمة في سوريا كان الربيع العربي.



وقال الأخضر الإبراهيمي إن هذه الحرب على اليمن تتداخل فيها العديد من العوامل الإقليمية، ويعتقد أن عدم تدخل الغرب لإنهاء الحرب على اليمن الذي تنهكه أزمة إنسانية خانقة، لأنها لا تمس مصالحه بصفة مباشرة وأن من يتصارع فيها هم العرب والمسلمون.

وأعتبر الإبراهيمي استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، بـ"الفضيحة" بسبب "تخلي العالم عن شعب يواجه نظام أبارتيد" وأيضا بسبب "مسؤولين عرب يتوددون في الانبطاح لنتنياهو".