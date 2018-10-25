أعلن رئيس شركة "روسنفط" الروسية، إيغور سيتشين، اليوم الخميس، أن روسيا باقية في السوق النفطي لمدة 10 أو 15 عاما، ولن تغادره وستبقى في الصدارة مع كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سيتشين " لا شك أن سوء فهم بعض العوامل لدى شركائنا أدى إلى إطلاق تصريحات بشأن روسيا ومستقبلها في السوق النفطي، حيث اعتبروا أنها ستغادر بعد 10 أو 15 سنة الساحة النفطية".

وأضاف قائلا " بالطبع لن يحدث ذلك إطلاقا، فوفقا لتقديراتنا الاقتصادية روسيا ستبقى في السوق النفطي طويلا وسنبقى ضمن دول الصدارة من بعد السعودية والولايات المتحدة الأمريكية".

أكد رئيس "روسنفط" أن بلاده لا تستبعد ارتفاعا حادا في أسعار النفط بسبب العوامل الجيوسياسية، مشيرا إلى أن ذلك غير مربح لا للمنتجين ولا للمشترين، ولافتا إلى أن الإجراءات الأمريكية قد تؤدي إلى اختلال التوازن بأسواق النفط العالمية. وأضاف خلال المنتدى الاقتصادي في فيرونا الإيطالية، أن منظمة أوبك، خفضت حصتها في سوق النفط الدولية لصالح صناعة النفط الصخري الأمريكية. وأن الأسعار الحالية للنفط في السوق الدولية، تعتبر مريحة لشركته، دون أن يستبعد ارتفاعا حادا فيها ربما بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.