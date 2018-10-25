تقدم المنتخب الوطني بمركزين في التصنیف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فیفا" محتلا المركز 67 عالميا.

وحل محاربو الصحراء في المركز 13 إفريقيا وراء كل من تونس (22) والسنغال (25) ونيجيريا ( 44 ) والكونغو الديمقراطية (46 ) والمغرب (47) والكاميرون ( 51 ) وغانا ( 52 ) وبوركينا فاسو ( 57 )، ومصر ( 58) وكوديفوار ( 64) وغينيا. ( 65 ) ومالي ( 66 ) والجزائر (67).

وانفرد المنتخب "البلجیكي" بصدارة الترتیب العام متفوقا على المنتخب الفرنسي بطل العالم صاحب المركز الثاني والمنتخب البرازيلي صاحب المركز الثالث.